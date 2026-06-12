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Виллы с видом на горы в Municipal Unit of Inofyta, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается в…
$826,496
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 2
Площадь 298 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
$560,837
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Inofyta, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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