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Виллы с видом на море в Municipal Unit of Inofyta, Греция

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1 объект найдено
Вилла 9 комнат в Municipality of Tanagra, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Tanagra, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$794,980
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Inofyta, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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