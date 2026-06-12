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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Inofyta, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
Количество спален 4
Площадь 162 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 162 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$295,177
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня в Инофита, Греция
Коттедж 1 спальня
Инофита, Греция
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из одной спаль…
$141,685
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Inofyta, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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