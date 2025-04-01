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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Evrostina, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$187,874
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$472,342
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$824,557
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evrostina, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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