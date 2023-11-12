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Коттеджи в Municipal Unit of Evosmo, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€190,000
Коттедж 3 комнаты с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 57 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
€85,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 183 кв.м в Салониках. Второй этаж состоит из гостиной с…
€260,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evosmo, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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