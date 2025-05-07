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Квартиры с террасой в Evosmos Municipal Unit, Греция

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29
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 7
Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция Предлагаются светлые квартиры в стиле м…
$222,309
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Параметры недвижимости в Evosmos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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