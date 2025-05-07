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Виллы с бассейном в Municipal Unit of Corinth, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
For sale this luxury villa with panoramic views & guesthouses in Posidonia Corinthia of 285s…
$457,029
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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