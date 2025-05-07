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Виллы с видом на море в Municipal Unit of Corinth, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 605 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 605 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$2,71 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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