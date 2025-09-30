Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Corinth
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Corinth, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$784,195
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти