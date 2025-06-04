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Виллы в Lemnos Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Мирина, Греция
Вилла
Мирина, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из П…
$303,240
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Вилла в Ливадохори, Греция
Вилла
Ливадохори, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
Продается каменный трехэтажный коттедж площадью 280 кв. метров на острове Лимнос. На цокольн…
$652,253
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Параметры недвижимости в Lemnos Municipality, Греция

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