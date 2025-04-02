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Дома с видом на горы в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

3 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$730,620
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Grekodom Development
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Вилла со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море в Legrena, Греция
Вилла со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Legrena, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Discover Your Dream Home by the Aegean Sea! Located  40 km from the heart of Athens and j…
$8,56 млн
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Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Lavreotiki, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$302,686
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
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