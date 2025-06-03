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Виллы в Kordelio Evosmos Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Вилла
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
$547,214
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Вилла в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Вилла
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$159,604
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Вилла в Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Вилла
Kordelio Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$228,006
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