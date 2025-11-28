Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Кея-Кифнос
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в периферийной единице Кея-Кифнос, Греция

Kea Municipality
8
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Отзиас, КиаЭта потрясающая вилла площадью 120 кв.м. расположена на обширном участке площадью…
$1,10 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Кея-Кифнос

виллы

Параметры недвижимости в периферийной единице Кея-Кифнос, Греция

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти