  2. Греция
  3. периферийная единица Кея-Кифнос
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в периферийной единице Кея-Кифнос, Греция

Kea Municipality
8
3 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 2 гост…
$2,20 млн
Вилла 13 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
$2,93 млн
Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Отзиас, КиаЭта потрясающая вилла площадью 120 кв.м. расположена на обширном участке площадью…
$1,10 млн
Типы недвижимости в периферийной единице Кея-Кифнос

виллы

Параметры недвижимости в периферийной единице Кея-Кифнос, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
