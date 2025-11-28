Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в периферийной единице Кея-Кифнос, Греция

Kea Municipality
8
9 объектов найдено
Дом 3 спальни в Kythnos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Kythnos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
В спокойной красоте Китноса формируется новый жилой комплекс, предлагающий редкую возможност…
$521,734
Закрыть
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 2 гост…
$2,20 млн
Закрыть
Дом 5 комнат в Kea Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Уникальная недвижимость в удивительном и тихом месте. Перед морем и волной. С лестницей, спу…
$889,737
Вилла 13 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
$2,93 млн
Закрыть
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Цена по запросу
Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Отзиас, КиаЭта потрясающая вилла площадью 120 кв.м. расположена на обширном участке площадью…
$1,10 млн
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 495 м²
Код собственности: HPS5589 - Вилла для продажи в Кеа Спати за € 5.000.000. Эта 495 кв. м. ме…
Цена по запросу
