Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Кея-Кифнос
  4. Жилая

Жилье в периферийной единице Кея-Кифнос, Греция

;
Kea Municipality
5
5 объектов найдено
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кориссия, Греция
Дом 3 спальни
Кориссия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Расположенная в действительно привилегированном месте на острове Кеа, в востребованном район…
$506,667
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA This stunning 120 sq.m. villa sits on a sprawling 6,000 sq.m. plot, blending …
$1,10 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Kea Municipality, Греция
Вилла
Kea Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 495 м²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Kea Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Уникальная недвижимость в удивительном и тихом месте. Перед морем и волной. С лестницей, спу…
$889,737
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Кея-Кифнос

дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Кея-Кифнос, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти