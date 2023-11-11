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Греция
Коммерческая
периферийная единица Кавала
Коммерческая недвижимость в периферийная единица Кавала, Греция
Kavala Prefecture
122
Кавала
122
Тасос
7
Лименария
3
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98 объектов найдено
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Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
38 м²
Store for sale in Ag. Ioannis, Kavala of Kavala Prefecture for 39.000€ (Listing No ΝΠ740). A…
€39,000
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Инвестиционная 12 спален
Потос, Греция
12
12
Код недвижимости: 11354 - Здание ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Потос за €350.000 . Это 310 кв.м. Здан…
€350,000
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Коммерческая с мебелью, с гаражом, с AC
Тасос, Греция
Код недвижимости: 11350 - Business FOR SALE в Тасос Лименас за €70.000 . Этот меблированный …
€70,000
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Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
100 м²
Kavala, Center: CENTRAL CORNER STORE FOR SALE 100 sq.m. at a Commercial Point. It consists o…
€250,000
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Склад 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
87 м²
Kavala, CENTER: Shop for sale IN THE CENTER 87 sq.m. 3 levels. Ground floor 36sqm where ther…
€50,000
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Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
99 м²
Kavala, Center: Shop for sale in a very CENTRAL part of the city with a total area of 99 s…
€125,000
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Коммерческая 10 комнат
Kavala Prefecture, Греция
10
365 м²
2
Kavala, Center: Business for sale foreign language center, lifelong learning center, IT cent…
€55,000
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Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
320 м²
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 4 квартир, на великолепном острове Тасос. Компле…
€750,000
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Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
300 м²
Продаются на острове Тасос 12 студийи одинкоттедж53 кв.м, на участке 900 кв.м
€900,000
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Коммерческая с видом на море, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
2 320 м²
На продажу выставлено здание 2.320 кв.м. в хорошем районе города Кавала. Здание расположено …
€2,00 млн
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Коммерческая с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
410 м²
Продается комплекс с 3 виллами, и бассейном площадью 50 кв.м в Тасосе.Виллы расположены на п…
€1,35 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
320 м²
Продаётся жилое здание площадью 320 кв.м. на острове Тасос. Здание состоит из:1) Цокольный э…
€350,000
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
2
190 м²
Продажа 5 коттеджей, расположенных на участке 650 кв.м на острове Тасос. Четыре дома площадь…
€550,000
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Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
1 028 м²
Продаётся гостиница площадью 1028 кв.м на острове Тасос. Гостиница расположена всего в 200 м…
€1,60 млн
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
300 м²
Продается комплекс апартаментов на острове Тасос. Комплекс расположен на участке площадью 19…
€400,000
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
312 м²
Продается бизнес площадью 312 кв.м в Кавале. Из окон открывается великолепный вид на море. Н…
€315,000
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
3 620 м²
Продается коммерческое здание в историческом районе города Кавалы. Здание построено в начале…
€1,30 млн
Рекомендовать
Отель с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
318 м²
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
€430,000
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Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
580 м²
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
€450,000
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Коммерческая с видом на горы, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
1 000 м²
Продается пятиэтажное здание, на стадии строительства. На каждом этаже расположены две кварт…
€400,000
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Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
500 м²
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
550 м²
Продаётся четырёхэтажный бизнес площадью 550 кв.м в центре города Кавала. На первом этаже на…
€1,20 млн
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Коммерческая с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
410 м²
Предлагаем на продажу бизнес площадью 410 кв.м на о. Тасос. Здания состоит из трёх этажей. П…
€700,000
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Отель с парковкой, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
560 м²
Предлагается на продажу гостиница площадью 560 кв.м на острове Тасос. Трёхэтажная гостиница …
€1,10 млн
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Коммерческая 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
5
300 м²
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на гор…
€1,50 млн
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Отель с парковкой, с бассейном
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
512 м²
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…
€700,000
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Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
360 м²
Предлагаем трехэтажное здание на о-ве Тасос общей площадью 360 кв.м. На цокольном этаже нахо…
€1,50 млн
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Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
60 м²
Store for sale in Kavala of Kavala Prefecture for 68.000€ (Listing No ΝΠ653). Another proper…
€68,000
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Офис 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
50 м²
3
CENTER Office for sale 50 sq.m. It consists of a reception area and two more separate areas,…
€107,000
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Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
50 м²
Kavala, Center: Opportunities For sale BRANDED RESTAURANT BUSINESS, in operation for many ye…
€45,000
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