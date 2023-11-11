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Отели в периферийная единица Кавала, Греция

Kavala Prefecture
20
Кавала
20
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27 объектов найдено
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 300 м²
Продаются на острове Тасос 12 студийи одинкоттедж53 кв.м, на участке 900 кв.м
€900,000
Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 1 028 м²
Продаётся гостиница площадью 1028 кв.м на острове Тасос. Гостиница расположена всего в 200 м…
€1,60 млн
Отель с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 318 м²
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
€430,000
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 580 м²
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
€450,000
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 500 м²
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
€2,00 млн
Отель с парковкой, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель с парковкой, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 560 м²
Предлагается на продажу гостиница площадью 560 кв.м на острове Тасос. Трёхэтажная гостиница …
€1,10 млн
Отель с парковкой, с бассейном в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель с парковкой, с бассейном
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 512 м²
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…
€700,000
Отель 14 спален с мебелью, с гаражом, с AC в Kavala Prefecture, Греция
Отель 14 спален с мебелью, с гаражом, с AC
Kavala Prefecture, Греция
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 14
Код недвижимости: 11177 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Алики за € 795.000. Это 270 кв. Отель пост…
€1,20 млн
Отель 21 комната в Скала Потамиас, Греция
Отель 21 комната
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 21
Площадь 481 м²
Этаж 3
ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ - HOTEL Общее описание ) здание 21 комната Общая площадь земельного у…
€1,40 млн
Отель 6 комнат в Sotiras, Греция
Отель 6 комнат
Sotiras, Греция
Комнаты 6
Площадь 450 м²
Этаж 2
Тассос, Сотирас: Роскошный отель 450 кв.м в 425 кв. Участок с роскошными и комфортабельными …
€450,000
Отель 11 комнат в Скала Потамиас, Греция
Отель 11 комнат
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 11
Площадь 650 м²
Этаж 3
Тассос, Хризи Акти: Продается отель 650m². в 650 кв.м. Участок в привилегированном месте в э…
€1,75 млн
Отель 17 комнат в Kavala Prefecture, Греция
Отель 17 комнат
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 17
Площадь 724 м²
Этаж 7
Νew bulding для отеля на продажу в центре, Кавала префектуры Кавала, за 1.200.000 € ( Листин…
€1,20 млн
Отель 18 комнат с Spalni в Неа-Перамос, Греция
Отель 18 комнат с Spalni
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 18
Площадь 484 м²
Этаж 4
Elefthere, Nea Peramos: ЗДАНИЕ для отеля на продажу с видом на море 484 кв.м на участке 400 …
€750,000
Отель 15 комнат в Nea Iraklitsa, Греция
Отель 15 комнат
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 15
Площадь 650 м²
Продается в Неа Ираклица, Кавала, полностью работающем пляжном бутик-отеле из 15 люксов. Hot…
€2,50 млн
Отель 7 комнат под аренду в Скала Потамиас, Греция
Отель 7 комнат под аренду
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 7
Площадь 377 м²
ПРОДАЖА ПЛЯЖНОГО ОТЕЛЯ В СКАЛА ПОТАМИАС ТАСОС ПЛОТ 920 ТМ. ПРОТИВОСТОЯНИЯ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ НА…
€1,50 млн
Отель 12 спален с мебелью, с садом, с хранение в Скала Сотирос, Греция
Отель 12 спален с мебелью, с садом, с хранение
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 12
Отель в районе Скала Сотирос в Тассосе. Он имеет общую площадь 340 кв.м. и он расположен на …
€440,000
Отель с мебелью, с гаражом, с садом в Скала Рахонио, Греция
Отель с мебелью, с гаражом, с садом
Скала Рахонио, Греция
Отель в районе Скала Рачони в Тасосе. Общая площадь 1052,22 кв.м. и состоит из четырех часте…
€3,50 млн
Отель 19 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Тасос, Греция
Отель 19 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Тасос, Греция
Количество спален 19
Код недвижимости: 1449 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Тасос Лименас за € 900.000. Это 830 кв. м. Отель …
€900,000
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Продается прекрасный гостиничный комплекс, на острове Тасос. комплекс состоит из 29 комнат и…
Цена по запросу
Отель 18 комнат с бассейном, с furnishings в Кастро, Греция
Отель 18 комнат с бассейном, с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 18
Площадь 512 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 512 кв.м на юго-западе о-ва Тасос. Город, в котором она находит…
€700,000
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Площадь 560 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница площадью 560 кв.м на острове Тасос. Трёхэтажная гостиница …
€1,10 млн
Отель 1 комната с furnishings в Тасос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница площадью 300 кв.м на острове Тасос. Двухэтажная гостиница …
€480,000
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chrysi Ammoudia, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продаётся бизнес площадью 500 кв.м на зеленом о-ве Тасос. Бизнес состоит из одного трехэтажн…
€2,00 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Скала Рахонио, Греция
Комнаты 1
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу гостиницу площадью 580 кв.м на о. Тасос. Цокольный этаж вмещает кухню,…
€450,000
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Рахони, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Рахони, Греция
Комнаты 1
Площадь 318 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
€430,000
Отель 27 комнат с furnishings в Chrysi Ammoudia, Греция
Отель 27 комнат с furnishings
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 27
Площадь 1 028 м²
Количество этажей 1
Продаётся гостиница площадью 1028 кв.м на острове Тасос. Гостиница расположена всего в 200 м…
€1,60 млн
Отель 14 комнат с furnishings в Kavala Prefecture, Греция
Отель 14 комнат с furnishings
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 14
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаются на острове Тасос 12 студийи одинкоттедж53 кв.м, на участке 900 кв.м
€900,000

Типы недвижимости в периферийная единица Кавала

коммерческая недвижимость
офисы
инвестиционная недвижимость
склады
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