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Коммерческая недвижимость в Неа-Перамос, Греция

3 объекта найдено
Склад 600 м² в Неа-Перамос, Греция
Склад 600 м²
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Площадь 600 м²
Продается магазин в Неа Перамос, Элефитер префектуры Кавала за 400 000 € (Листинг № ΝΠ277). …
$420,612
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Отель 484 м² в Неа-Перамос, Греция
Отель 484 м²
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 18
Площадь 484 м²
Этаж 4
Elefthere, Nea Peramos: ЗДАНИЕ для отеля на продажу с видом на море 484 кв.м на участке 400 …
$785,888
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Отель 450 м² в Неа-Перамос, Греция
Отель 450 м²
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 12
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 450 кв.м в пригороде Кавалы. У объекта есть кондиционер, отопление.…
$2,79 млн
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Grekodom Development
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