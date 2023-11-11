ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Коммерческая
периферийная единица Кавала
Складские помещения
Склады в периферийная единица Кавала, Греция
Kavala Prefecture
49
Кавала
49
Склад
Очистить
16 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
38 м²
Store for sale in Ag. Ioannis, Kavala of Kavala Prefecture for 39.000€ (Listing No ΝΠ740). A…
€39,000
Рекомендовать
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
100 м²
Kavala, Center: CENTRAL CORNER STORE FOR SALE 100 sq.m. at a Commercial Point. It consists o…
€250,000
Рекомендовать
Склад 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
87 м²
Kavala, CENTER: Shop for sale IN THE CENTER 87 sq.m. 3 levels. Ground floor 36sqm where ther…
€50,000
Рекомендовать
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
99 м²
Kavala, Center: Shop for sale in a very CENTRAL part of the city with a total area of 99 s…
€125,000
Рекомендовать
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
60 м²
Store for sale in Kavala of Kavala Prefecture for 68.000€ (Listing No ΝΠ653). Another proper…
€68,000
Рекомендовать
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
52 м²
Префектура Кавала, Кавала: Магазин на продажу 52 кв.м. на первом этаже 2 уровня. Он состоит …
€45,000
Рекомендовать
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
250 м²
Продается магазин в Центре, Кавала префектуры Кавала за 250 000 € (Листинг № LA167). Еще одн…
€250,000
Рекомендовать
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
130 м²
Кавала, Центр: Продается магазин 130 кв.м. в центральной части города на первом этаже жилого…
€110,000
Рекомендовать
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
75 м²
Магазин для продажи в Аг. Павлос, Кавала префектуры Кавала за 50.000 € ( Листинг № ΝΠ414 ). …
€50,000
Рекомендовать
Склад 1 комната
Palio, Греция
1
107 м²
Продается в Агиа Параскей, Кавала префектуры Кавала, за 55 000 € ( Листинг № ΝΠ400 ). Еще од…
€55,000
Рекомендовать
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
72 м²
Магазин для продажи в Аг. Иоаннис, Кавала префектуры Кавала за 65 000 € (Листинг № ΝΠ374). Е…
€65,000
Рекомендовать
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
128 м²
Продается в Центре, Кавала префектуры Кавала, за 170 000 € ( Листинг № 889 ). Еще одна собст…
€170,000
Рекомендовать
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
180 м²
Продается в префектуре Кавала за 250 000 € ( Листинг № ΒΓ10 ). Еще одна собственность, прине…
€250,000
Рекомендовать
Склад 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
2
600 м²
Продается магазин в Неа Перамос, Элефитер префектуры Кавала за 400 000 € (Листинг № ΝΠ277). …
€400,000
Рекомендовать
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
38 м²
Профессиональная торговая зона для продажи в центральной точке Кавалы. Он состоит из одного …
€140,000
Рекомендовать
Склад 4 комнаты
Philippi, Греция
4
2
1 000 м²
Независимое здание 2000 кв.м. на участке 5000 кв.м. на главной дороге КАВАЛАС - ДРАМАС. СУПЕ…
€900,000
Рекомендовать
Типы недвижимости в периферийная единица Кавала
коммерческая недвижимость
отели
офисы
инвестиционная недвижимость
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL