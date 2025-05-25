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Коттеджи с видом на горы в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$553,184
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$349,654
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$333,998
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$521,872
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже 4-этажный отдельно стоящий дом площадью 373 кв. м. в Аттике. Первый э…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$365,310
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$375,748
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
$782,807
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$730,620
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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