Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. периферия Ионические острова
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в периферия Ионические острова, Греция

коммерческая недвижимость
166
отели
106
Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе в Acharavi, Греция
Ресторан, кафе
Acharavi, Греция
Площадь 700 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,60 млн
Realting.com
Перейти