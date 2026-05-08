Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Ираклион
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Ираклионе, Греция

;
Вилла Удалить
Очистить
43 объекта найдено
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 7
Площадь 240 м²
Предлагается к продаже вилла в Херсониссосе, туристическом флагмане Крита.На данный момент в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (112 кв.м.) – Впечатляю…
$488,813
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Предлагается на продажу роскошная вилла с прекрасным видом в Питсидии, Ираклион. Вилл…
$1,89 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Alanya HomeAlanya Home
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 500 м²
Продаётся – Роскошная вилла в Агия Пелагия, Ираклион, Крит Просторная вилла площадью 5…
$2,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (144 кв.м) – Потрясающи…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 6
Площадь 268 м²
🌅 Роскошная трёхэтажная вилла 268 м² с панорамным видом в Херсониссосе 🌅 Представляем ваш…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
GrekodomGrekodom
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 6
Площадь 510 м²
Элегантная 3-этажная вилла с панорамным видом на Крите – 510 кв.м. Расположенная в живо…
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 582 м²
Эксклюзивная недвижимость на продажу в Северном Критe, Греция Местоположение: Агиос Мира…
$2,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Мексиканский дом за пределами Мексики – Добро пожаловать в Villa Pablo! Откройте для себя…
$707,244
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Предлагается на продажу вилла на Крите. Вилла площадью 280 кв.м построена на участке 2.000 к…
$2,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 330 м²
Предлагается на продажу уникальная новая роскошная резиденция площадью 330 м², которая была …
$2,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 324 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 324 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$826,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 450 м²
Продаётся: Роскошная вилла 450 м² с частным бассейном – Ираклион, Крит Эта эксклюзивная в…
$2,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 6
Площадь 582 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 582 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
$879,628
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Предлагается на продажу: Вилла в Воро, Гувес, Ираклион, Крит. Откройте для себя роскошь…
$1,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 397 м²
Роскошная вилла с высоким стандартом качества строительства и великолепным видом на море в р…
$1,51 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 197 м²
Предлагается на продажу очаровательная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит. …
$1,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Площадь 138 м²
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (138кв.м.) – Впечатляющ…
$589,174
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается роскошная вилла с частным бассейном, расположенная в престижном районе Херсониссос…
$2,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (156 кв.м) – Потрясаю…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Роскошная вилла на продажу в пригороде Ираклиона, Крит Мы рады предложить уникальную во…
$1,89 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 116 м²
Предлагается на продажу: уникальный дом с частным бассейном – Скотино, Ираклион, Крит …
$683,630
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Современная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит Элегантная вилла, расположен…
$530,138
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 7
Площадь 790 м²
Ультра-роскошная вилла у моря – Ираклион, Крит, Греция Эта исключительная вилла, располо…
$6,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (151 кв.м) – Потрясающи…
$1,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 5
Площадь 432 м²
Продается ветхое жилье, 3-этажная вилла площадью 432 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж со…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 300 м²
Продается ветхое жилье, вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Из окон открывается велик…
$1,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (150 кв.м) – Потрясающи…
$1,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается: Роскошная трехэтажная вилла с частным бассейном и видом на море, Крит Распо…
$684,811
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Очаровательная вилла с 3 спальнями и видом на горы – материковая часть Ираклиона, Крит П…
$578,547
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Параметры недвижимости в Ираклионе, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти