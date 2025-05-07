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Виллы с видом на горы в Heraklion Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу две виллы общей площадью 335 кв.м. в префектуре Ираклиона на Крите.Вил…
$1,45 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается напродажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Крит…
$557,657
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 324 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 324 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$730,620
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Heraklion Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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