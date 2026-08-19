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Квартиры в Эпире и Западная Македония, Греция

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двухкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Konitsa, Греция
Квартира 5 комнат
Konitsa, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Анатоли, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Анатоли, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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Квартира 2 спальни в Elliniko, Греция
Квартира 2 спальни
Elliniko, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Красивая квартира в южном пригороде, расположенная в Эллинико, Общей площадью 111 кв. м.,…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пирьи, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пирьи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1
Проект расположен в Пирее, в тихом и малонаселенном районе. Здание состоит из шести уровн…
$375,757
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Параметры недвижимости в Эпире и Западная Македония, Греция

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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