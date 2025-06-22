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Виллы с бассейном в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Thassos Municipality
38
Paggaio Municipality
44
Kavala Municipality
11
Кавала
4
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5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Айос-Георгиос, Греция
Вилла 4 комнаты
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Первый…
$806,502
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Вилла 7 комнат в Скала Рахонио, Греция
Вилла 7 комнат
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$990,845
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Тасос, Греция
Вилла 4 комнаты
Тасос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Цоколь…
$501,183
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Grekodom Development
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Вилла 10 комнат в Диомидия, Греция
Вилла 10 комнат
Диомидия, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м во Фракии. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
$622,159
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Thassos Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Тасос. Вилла имеет угловое расположен…
$829,545
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
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