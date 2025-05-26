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Виллы в Drama Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Arkadikos, Греция
Вилла
Arkadikos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 391 м²
Этаж -2/1
Продается 4-этажная вилла площадью 391 кв.м в северной Греции. Подвал состоит из одной спаль…
$427,384
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Вилла в Хористи, Греция
Вилла
Хористи, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж -1/2
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
$330,510
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Вилла 6 комнат в Arkadikos, Греция
Вилла 6 комнат
Arkadikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 391 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажная вилла площадью 391 кв.м в северной Греции. Подвал состоит из одной спаль…
$419,081
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Drama Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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