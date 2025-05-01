Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Восточная Македония и Фракия
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Thassos Municipality
21
Paggaio Municipality
12
Kavala Municipality
5
Кавала
4
Показать больше
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Заркадия, Греция
Коттедж 7 комнат
Заркадия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 214 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из 2 с…
$324,089
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти