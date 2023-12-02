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Коттеджи в Муниципалитет Нестос, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Avramylia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Avramylia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€345,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Нестос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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