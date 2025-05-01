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Коттеджи с видом на море в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Thassos Municipality
21
Paggaio Municipality
12
Kavala Municipality
5
Кавала
4
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9 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Каллирахи, Греция
Коттедж 1 комната
Каллирахи, Греция
Число комнат 1
Площадь 408 м²
Количество этажей 3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
$447,020
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Аврамилия, Греция
Коттедж 5 комнат
Аврамилия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из 2 с…
$385,555
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Ароги, Греция
Коттедж 9 комнат
Ароги, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м во Фракии. Первый этаж состоит из 4 спальных к…
$704,056
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 8 комнат
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
$183,866
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Потамья, Греция
Коттедж 3 комнаты
Потамья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостин…
$82,318
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Каливия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каливия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
$313,123
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 5 комнат
Скала Калирахис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
$402,937
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Коттедж 5 комнат в Kavala Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одного санузл…
$514,486
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Коттедж 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной кладово…
$236,948
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Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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