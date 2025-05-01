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Коттеджи с видом на горы в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Thassos Municipality
21
Paggaio Municipality
12
Kavala Municipality
5
Кавала
4
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14 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната
Теологос, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный каменный коттедж площадью 120 кв.м. Хозяин сделал капитальный ремонт в…
$178,808
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Коттедж 3 комнаты в Теологос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Теологос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
$121,327
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Коттедж 1 комната в Каллирахи, Греция
Коттедж 1 комната
Каллирахи, Греция
Число комнат 1
Площадь 408 м²
Количество этажей 3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
$447,020
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Коттедж 4 комнаты в Кариани, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 3 спаль…
$223,510
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Коттедж 3 комнаты в Гравуна, Греция
Коттедж 3 комнаты
Гравуна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$72,668
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Коттедж 1 комната в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната
Теологос, Греция
Число комнат 1
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Продаетсякоттеджна окраине традиционного поселения Теологос Тасос, в тихом районе, свеликоле…
$279,387
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Коттедж 8 комнат в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 8 комнат
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
$183,866
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Коттедж 3 комнаты в Потамья, Греция
Коттедж 3 комнаты
Потамья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостин…
$82,318
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Коттедж 4 комнаты в Каливия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каливия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
$313,123
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Коттедж 5 комнат в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 5 комнат
Скала Калирахис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
$402,937
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Коттедж 6 комнат в Тасос, Греция
Коттедж 6 комнат
Тасос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$229,624
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Коттедж 3 комнаты в Хаидефто, Греция
Коттедж 3 комнаты
Хаидефто, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$229,098
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Коттедж 4 комнаты в Nestos Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Nestos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в пригороде Кавалы. Второй этаж состоит из одн…
$273,800
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Коттедж 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$239,680
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Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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