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Виллы с видом на горы в Municipality of Platanias, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Палио Герани/Палайо Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Палио Герани/Палайо Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,30 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Тавронитис, Греция
Вилла 1 комната
Тавронитис, Греция
Число комнат 1
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
$394,963
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы, одна…
$924,099
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Вилла 4 комнаты в Малеме, Греция
Вилла 4 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
This project was build in 2019 and consist from two 2 identical stone villas,  on the big le…
$924,099
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Параметры недвижимости в Municipality of Platanias, Греция

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