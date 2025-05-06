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Виллы с гаражом в Municipality of Platanias, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Малеме, Греция
Вилла 4 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
This project was build in 2019 and consist from two 2 identical stone villas,  on the big le…
$924,099
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Параметры недвижимости в Municipality of Platanias, Греция

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с видом на море
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