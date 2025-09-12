Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Platanias
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Municipality of Platanias, Греция

двухкомнатные
4
трехкомнатные
4
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Малеме, Греция
Квартира 2 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 2
Площадь 87 м²
Современная резиденция на первом этаже – комфорт и роскошь рядом с морем В рамках строящег…
$474,029
Закрыть
Квартира 1 комната в Малеме, Греция
Квартира 1 комната
Малеме, Греция
Число комнат 1
Площадь 71 м²
Современная резиденция на первом этаже — идеальный вариант для постоянного проживания или ин…
$397,950
Закрыть
Квартира 2 комнаты в Малеме, Греция
Квартира 2 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Квартира на первом этаже в современном комплексе | Комфорт, роскошь и море в двух шагах В …
$415,506
Закрыть
Квартира 1 комната в Малеме, Греция
Квартира 1 комната
Малеме, Греция
Число комнат 1
Площадь 72 м²
Современная резиденция на первом этаже — идеальный вариант для качественной жизни и инвестиц…
$403,802
Закрыть
Параметры недвижимости в Municipality of Platanias, Греция

