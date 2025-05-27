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Квартиры с видом на море в Municipality of Platanias, Греция

однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Platanias, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Platanias, Греция
Число комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу квартира с одной спальней недалеко от Малеме, Ханья, Крит. Квартира …
$279,387
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Platanias, Греция

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