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Виллы с садом в Municipality of Malevizi, Греция

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Gazi Municipal Unit
26
Tylissos Municipal Unit
6
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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 3
Роскошная каменная вилла на Крите с панорамными видами Стоимость: 320 000 € Уникальная…
$364,046
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 4
Четырехэтажная каменная вилла на Крите с приватным двором Стоимость: 300 000 € Уникаль…
$341,293
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Параметры недвижимости в Municipality of Malevizi, Греция

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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