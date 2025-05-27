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Квартиры в Municipality of Malevizi, Греция

Gazi Municipal Unit
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Malevizi, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Malevizi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 64 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$182,350
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Квартира 2 спальни в Municipality of Malevizi, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Malevizi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Передайте свой дом в идиллическом роскошном комплексе с видом на море и доступом к пляжу, вс…
$398,891
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Продается квартира площадью 64 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$166,999
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Передайте свой дом в идиллическом роскошном комплексе с видом на море и доступом к пляжу, вс…
$358,907
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Municipality of Malevizi

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Malevizi, Греция

с видом на горы
с видом на море
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