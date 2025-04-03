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Земельные участки в District of Kantanos-Selinon, Греция

2 объекта найдено
Участок земли в Палеохора, Греция
Участок земли
Палеохора, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории есть: подведе…
$1,16 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Участок земли в Палеохора, Греция
Участок земли
Палеохора, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории есть: подведе…
$415,365
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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