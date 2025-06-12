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Квартиры с видом на горы в Municipality of Ierapetra, Греция

Ierapetra Municipal Unit
11
Makry Gialos Municipal Unit
4
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$119,922
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Продаются две студии на первом этаже площадью 25 кв.м каждая, в 4 км от города Иерапетра. Ка…
$85,658
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Municipality of Ierapetra

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