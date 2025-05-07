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Квартиры с бассейном в Municipality of Heraklion, Греция

Heraklion Municipal Unit
6
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Продается красивый мезонет (95 кв.м.) в районе Месамбелиес города Ираклион, на острове Крит.…
$445,715
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Агентство
Grekodom Development
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