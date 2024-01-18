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Земельные участки в District of Gortys, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в District of Gortys, Греция
Земельные участки 1 комната
District of Gortys, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. на острове Крит
€200,000
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Агентство
Grekodom Development
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