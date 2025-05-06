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Квартиры с видом на море в Paggaio Municipality, Греция

Неа-Перамос
42
Элефтеруполис
3
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Paggaio Municipality, Греция
Квартира 5 комнат
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 134 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 134 кв.м в пригороде Кавалы. Из окон открывается вид на море, на…
$216,703
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Агентство
Grekodom Development
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