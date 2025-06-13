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Квартиры-студии в Paggaio Municipality, Греция

Неа-Перамос
3
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3 объекта найдено
Студия в Неа-Перамос, Греция
Студия
Неа-Перамос, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: Apartment for sale 41 sq.m. located on the 1st floor of a building …
$131,436
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction apartment of 48 sq.m. facade on the gro…
$120,746
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Eleftheres, Nea Peramos: newly built apartment for sale 40 sq.m. facade on the ground floor.…
$120,926
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Параметры недвижимости в Paggaio Municipality, Греция

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