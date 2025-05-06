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Квартиры с видом на горы в Paggaio Municipality, Греция

Неа-Перамос
42
Элефтеруполис
3
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$134,106
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена н…
$150,869
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена н…
$147,247
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 5 комнат в Paggaio Municipality, Греция
Квартира 5 комнат
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 134 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 134 кв.м в пригороде Кавалы. Из окон открывается вид на море, на…
$216,703
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 43 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$114,399
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$156,457
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

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