  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Nestos Municipality
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Nestos Municipality, Греция

виллы
6
коттеджи
4
3 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Nestos Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Nestos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в пригороде Кавалы. Второй этаж состоит из одн…
$283,088
Вилла 4 комнаты в Заркадия, Греция
Вилла 4 комнаты
Заркадия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 266 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Цоко…
$173,319
Коттедж 3 комнаты в Хаидефто, Греция
Коттедж 3 комнаты
Хаидефто, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$236,870
Параметры недвижимости в Nestos Municipality, Греция

