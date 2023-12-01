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Жильё в Хрисуполис, Греция

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с bright в Хрисуполис, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с bright
Хрисуполис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Peristeri west of Athens, Chrysoupoli neighborhood, apartment of 82 sq.m. corner, airy and b…
€115,000
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Квартира 3 комнаты в Хрисуполис, Греция
Квартира 3 комнаты
Хрисуполис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 4
Prefecture of Kavala, Chrysoupoli: 88 sq.m. apartment for sale. construction 2022 and comple…
€140,000
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Квартира 3 спальни с furnishings в Хрисуполис, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Хрисуполис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Кавале. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€110,000
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