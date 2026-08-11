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Жилье в Хрисуполисе, Греция

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2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Хрисуполис, Греция
Дом 3 спальни
Хрисуполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11531 - Maisonette FOR SALE в Центре Крисуполи за € 125.000. Этот 105 …
$134,937
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Дом 3 спальни в Хрисуполис, Греция
Дом 3 спальни
Хрисуполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Имущественный кодекс: 11529 - Maisonette FOR SALE в Центре Крисуполи за €140 000. Этот 135 к…
$151,129
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