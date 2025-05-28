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Таунхаусы с видом на море в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Кими, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кими, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$198,311
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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