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Коттеджи в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж в Аливерион, Греция
Коттедж
Аливерион, Греция
Площадь 200 м²
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$366,020
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня в Аливерион, Греция
Коттедж 1 спальня
Аливерион, Греция
Количество спален 1
Площадь 204 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$1,89 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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