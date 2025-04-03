Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Муниципалитет Кими - Аливери
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на море

Коттеджи с видом на море в Муниципалитет Кими - Аливери, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж 13 комнат в Муниципалитет Кими - Аливери, Греция
Коттедж 13 комнат
Муниципалитет Кими - Аливери, Греция
Число комнат 13
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 4 с…
$678,433
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Чили, Греция
Коттедж 1 комната
Чили, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$346,440
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Петриес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Петриес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$380,966
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Муниципалитет Кими - Аливери, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов