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Земельные участки в Муниципалитет Кеа, Греция

2 объекта найдено
Участок земли в Korissia, Греция
Участок земли
Korissia, Греция
Площадь 7 м²
Amazing location. Excellent view. Accessibility. Nice estate. Large facade on a public road.…
$209,350
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Участок земли в Korissia, Греция
Участок земли
Korissia, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8900 кв.м. в регионе Киклады. На территории есть: подве…
$355,729
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